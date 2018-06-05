СМИ: Кремль лжет об участии Су-57 в испытаниях в Сирии

Из-за сокращения финансирования и отказа Индии участвовать в разработке истребителя-невидимки, российское Минобороны лжет о боеготовности своей эскадрильи в САР, пишут в иностранных СМИ. Февральские испытания в Сирии журналисты назвали постановочными – для привлечения инвестиций.

Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил «таинственную» и непродолжительную переброску Су-57 в феврале 2018 года. Это были испытания многоцелевых крылатых ракет, сообщил он. Однако зарубежные средства массовой информации заподозрили, что у заявления Шойгу есть пропагандистская цель. По данным СМИ США, государственное финансирование разработки истребителей-невидимок было сокращено, а в апреле отказались от финансирования истребителя и индийские партеры. Из этого журналисты сделали вывод, то «фейковыми» испытаниями Россия пытается привлечь новые инвестиции.

Также приводят слова главы центрального командования ВС США, который считает, что Су-57 были недоукомплектованы во время испытаний в феврале в Сирии, из-за чего истребители «не представляют опасности» для спецоперации коалиции.