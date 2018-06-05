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| | Дипломат из Ирана призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Сирии

Дипломат из Ирана призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Сирии

Сегодня, 17:54

Экс-посланник Тегерана в САР Хусейн Шейх аль-Ислам считает, что Дамаск - единственная сторона, которая имеет право решать, кто останется на территории страны, а кто - нет.

 Дипломат требует от России, дабы та прекратила вмешиваться во внутренние дела Сирии, считая, что страна самостоятельно разберется в своих проблемах. Таким был его ответ на российскую позицию касательно присутствия войск Ирана на территории Сирии.

Хусейн Шейх аль-Ислам вспомнил утверждение замглавы МИД САР Фейсала аль-Микдада о том, что иранские военнослужащие присутствуют в арабской республике по просьбе сирийских властей, эти же силы и далее будут находиться в регионе.

Дипломат оказался заявить, что Иран, а не РФ является главным союзником Дамаска. «Асад и правительство Сирии сами решают, кто ближе к ним», заявил он.


Никита Готский
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