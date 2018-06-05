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| | Путин о Навальном и Саакашвили: «Зачем нам такие клоуны?»

Путин о Навальном и Саакашвили: «Зачем нам такие клоуны?»

Сегодня, 16:43

Президент России в недавнем интервью заявил о похожести губернатора Одесской области и известного российского оппозиционера. Навальный, как и Саакашвили, находит проблемы, раскручивает их, но адекватного решения ее не предлагают.

 

На днях Владимир Путин дал интервью австралийскому телеканалу, где его спросили про известного российского оппозиционера и лидера ФБК Алексея Навального. Отвечая на вопросы журналиста, российский президент озвучил сравнение Навального с одним из президентов Грузии Михаилом Саакашвили. «Зачем нам такие клоуны?» - риторически спросил у своего интервьюера Путин.

#Путин о Навальном: «Зачем нам такие #клоуны?» ____________ «Мы не хотим, чтобы нам подсунули ещё одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвёртом издании», - сказал Путин. ©?04.06.2018: Интервью австрийскому телеканалу #ORF ______________ #интервью #Путин #новости #Kremlin #Putin #Russia #Russian #ru #Россия #страна #news #политика #Президент #President #Kremlin #KremlinRusssian #????????

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В России, как в Австралии, в США, много бунтарей, сообщил российский президент, добавив, что одним из них является и Саакашвили. Эти «якобы политические деятели» в России не нужны, считает президент, а также подчеркивает, что российский избиратель уже достаточно зрелый и на привлекательные лозунги «бунтарей» может не реагировать, если при них нет предлагаемого способа решения проблемы. Если ничего конкретного не предлагается, то такие политические деятели избирателю не интересны, из чего следует, что и в политике РФ подобные «клоуны» не нужны.


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