Также авиаперевозчик ищет талантливых вторых пилотов и командиров воздушных судов.

СМИ узнали о том, что компания «Аэрофлот» объявила набор военных пилотов, разместив соответствующие вакансии на своём официальном сайте. Военные пилоты будут переучиваться на управление авиалайнерами моделей Sukhoi Superjet-100, Boeing 737, а также Airbus А320. Также «Аэрофлоту» требуются командиры воздушного судна с лётным стажем не менее трёх тысяч часов. Представители авиакомпании заявили, что за последние 10 лет «Аэрофлот» нанял более 200 различных пилотов, ранее проходивших службу в российских Вооруженных силах, так как данная практика является достаточно распространённой у авиаперевозчиков по всему миру.

Увеличение расходов на персонал «Аэрофлота» обусловлено оттоком пилотов в различные зарубежные авиакомпании. Шамиль Курмашов, являющийся замдиректора компании по вопросам коммерции, отметил конкуренцию авиакомпаний в России, которые борются за квалифицированных пилотов.

Александр Вест