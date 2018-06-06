Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Компания «Аэрофлот» объявила набор военных пилотов Юлия Ковальчук продемонстрировала «мамскую моду» Песков объяснил, почему Путин передвигается на Mercedes в Вене В США создают новое ядерное оружие Кроссовер Hyundai Tucson стал 48-вольтовым гибридом Квантовые алгоритмы Microsoft помогут диагностировать рак Nissan попрощался с дизельными моторами Опубликованы первые фото кроссовера BMW X5 2019 без камуфляжа Сергей Собянин объявил о полной готовности Москвы к ЧМ-2018 Мужчина сделал радостное селфи на фоне сбитой поездом старушки Власти Москвы рассказали о сроке сноса Ховринской больницы Во Владивостоке таксист-хам устроил настоящий спектакль
| | Компания «Аэрофлот» объявила набор военных пилотов

Компания «Аэрофлот» объявила набор военных пилотов

Сегодня, 06:40

Также авиаперевозчик ищет талантливых вторых пилотов и командиров воздушных судов.

СМИ узнали о том, что компания «Аэрофлот» объявила набор военных пилотов, разместив соответствующие вакансии на своём официальном сайте. Военные пилоты будут переучиваться на управление авиалайнерами моделей Sukhoi Superjet-100, Boeing 737, а также Airbus А320. Также «Аэрофлоту» требуются командиры воздушного судна с лётным стажем не менее трёх тысяч часов. Представители авиакомпании заявили, что за последние 10 лет «Аэрофлот» нанял более 200 различных пилотов, ранее проходивших службу в российских Вооруженных силах, так как данная практика является достаточно распространённой у авиаперевозчиков по всему миру.

Увеличение расходов на персонал «Аэрофлота» обусловлено оттоком пилотов в различные зарубежные авиакомпании. Шамиль Курмашов, являющийся замдиректора компании по вопросам коммерции, отметил конкуренцию авиакомпаний в России, которые борются за квалифицированных пилотов.


Александр Вест
Новости по теме
"Аэрофлот" не будет принимать обратно на работу уволившихся пилотов
"Аэрофлот" не будет принимать обратно на работу уволившихся пилотов

"Аэрофлот" не будет брать обратно на работу пилотов, которые уволились. Об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Савельев.

«Аэрофлот» повысил зарплату командирам воздушных судов до 650 тысяч
«Аэрофлот» повысил зарплату командирам воздушных судов до 650 тысяч

Представители «Аэрофлота» выступили с заявлением о том, что с начала 2018 года заработная плата для командиров воздушных судов дальнемагистральных Airbus A330

"Аэрофлот" подал заявку для привлечения иностранных пилотов
"Аэрофлот" подал заявку для привлечения иностранных пилотов

Росавиации пришла первая и единственная заявка от авиакомпаний, стремящихся получить квоты для приема на работу иностранцев, командующих воздушными судами.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости