ООН обвинила США в нарушении прав детей на южной границе

Пресс-секретарь УВКПЧ организации Равина Шамдасани отметила, что Штаты проводят «политику нулевой толерантности» по отношению к нелегальным мигрантам и отбирают у семей маленьких детей, что нарушает стандарты и принципы прав человека.

Во вторник на брифинге УВКПЧ ООН глава пресс-службы организации Равина Шамдасани обвинила США в нарушении прав детей на южной границе. Деятель отметила, что в Штатах в целом следуют данным нормам, но нелегальных мигрантов не только преследуют судебно, но и отбирают у семей маленьких детей. Шамдасани заявила, что это говорит о «политике нулевой толерантности», нарушает права человека, в том числе детей, и является незаконным вторжением в жизнь семьи.

Равина Шамдасани заявила, что интересы ребенка должны быть превыше контроля в области миграции. Она призвала США принять и следовать Конвенции ООН по правам ребенка и не криминализировать административное правонарушение о нелегальной миграции.

Виктория Озерова