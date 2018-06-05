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| | ООН обвинила США в нарушении прав детей на южной границе

ООН обвинила США в нарушении прав детей на южной границе

Сегодня, 15:54

Пресс-секретарь УВКПЧ организации Равина Шамдасани отметила, что Штаты проводят «политику нулевой толерантности» по отношению к нелегальным мигрантам и отбирают у семей маленьких детей, что нарушает стандарты и принципы прав человека.

 

Во вторник на брифинге УВКПЧ ООН глава пресс-службы организации Равина Шамдасани обвинила США в нарушении прав детей на южной границе. Деятель отметила, что в Штатах в целом следуют данным нормам, но нелегальных мигрантов не только преследуют судебно, но и отбирают у семей маленьких детей. Шамдасани заявила, что это говорит о «политике нулевой толерантности», нарушает права человека, в том числе детей, и является незаконным вторжением в жизнь семьи.

Равина Шамдасани заявила, что интересы ребенка должны быть превыше контроля в области миграции. Она призвала США принять и следовать Конвенции ООН по правам ребенка и не криминализировать административное правонарушение о нелегальной миграции.


Виктория Озерова
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