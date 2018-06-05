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| | Госдума разрешила банкам блокировать карты в случае незаконого перевода денег

Госдума разрешила банкам блокировать карты в случае незаконого перевода денег

Сегодня, 15:37

Учреждения могут останавливать срок действия перевод материальных средств при обнаружении признаков осуществления перевода без согласия клиента.

 

Соответствующий закон приняла Госдума. Документ разрешает банкам блокировать карты, если возникло подозрение по поводу кражи денег. Депутаты назвали целью закона усиления механизма по борьбе с несанкционированными переводами денежных средств. Если же банк заблокирует карту, то обязуется незамедлительно сообщить об этом клиенту, дабы тот дал согласие на проведение операции или отметил ее противозаконность.

Закон разрешает остановку на пятидневный срок зачисления денег на карту клиента, если плательщик сообщит, что материальные средства списали со счета без его приказа.


Никита Готский
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