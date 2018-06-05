Горбачев призвал немедленно организовать встречу Путина и Трампа

Экс-президент СССР уверен, что отношения между РФ и США нельзя назвать «нормальными», поэтому лидеры государств должны как можно скорее «наверстать упущенное».

В фонде Михаила Горбачева прошла конференция по случаю 30-летия визита 40-го президента США Рональда Рейгана в Москву. Экс-лидер СССР по состоянию здоровья не смог присутствовать на мероприятии лично, но передал в именной фонд письменное обращение. В своей речи он отметил, что отсутствие активного диалога между нынешними лидерами двух стран является «совершенно ненормальной» ситуацией, и это нужно немедленно исправить и организовать российско-американскую встречу. Владимира Путина и Дональда Трампа нужно всячески к этому призывать, а деятели науки, бизнеса, СМИ и организации двух стран должны этому способствовать, налаживая дипломатический диалог.

Также Михаил Горбачев отметил, что главам стран нужно определиться с повесткой дня двустороннего саммита, которая должна включать все международные проблемы и разногласия между двумя государствами.

Виктория Озерова