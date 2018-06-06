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| | В США создают новое ядерное оружие

В США создают новое ядерное оружие

Сегодня, 05:40

Специалисты объясняют, отчего Вашингтон заявляет на весь мир о разработке ядерного маломощного орудия.

 

Штаты создадут крылатую боеголовку с ядерной головной частью, а также несколько ракет, которые можно будет запустить с подлодок. Как предполагают в США, новое орудие окажет помощь в выборе разных вариантов вооруженного ответа вероятным противникам. Нужно учесть, считают эксперты, что создание маломощного ядерного оружия рассматривается в стране как сдерживание РФ.

Также возможно оснащение в дальнейшем ракет подводного пуска малой мощности. Аналитики Запада считают, что Штатам нужно создавать эксклюзивные ядерные боеголовки для вооружения войск.


Никита Готский
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