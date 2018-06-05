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| | ОБСЕ возмутил украинский список «изменников» с именами журналистов

ОБСЕ возмутил украинский список «изменников» с именами журналистов

Сегодня, 14:01

Специалистов обеспокоила дальнейшая безопасность публицистов, чьи личности могут быть подвержены травле со стороны властей Украины.

Арлем Дезир, представляющий организацию ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации выразил своё возмущение относительно украинского списка так называемых «изменников», в который были занесены имена многих журналистов. В данный список попали более 20 журналистов, которые выступили с критикой относительно спецоперации СБУ по инсценировке убийства популярного российского журналиста Аркадия Бабченко. По словам Дезира, нельзя допускать публикации с упоминанием имён и фамилий журналистом, которые выражают критическое мнение, так как это может подвергнуть из жизнь реальной опасности.

Сотрудник ОБСЕ также напомнил украинским властям о свободе слова, о существовании которой Киев попросту забыл. Критический отзыв на деятельность властей Украины был опубликован на официальном интернет-портале организации.


Александр Вест
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