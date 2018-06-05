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| | Поклонская сравнила цитату Джемилева с Шапокляк

Поклонская сравнила цитату Джемилева с Шапокляк

Сегодня, 13:59

Слова крымского татарина о засухе на полуострове напоминают известного персонажа детской литературы.

 

Шапокляк утверждала, что хорошими делами прославиться нельзя. Заявления нардепа Верховной Рады Мустафы Джемилева о том, что засуха Крыму возникла из-за действий Украины, перекрывших подачу воды по Северо-Крымскому каналу, напоминают Наталье Поклонской старуху Шапокляк из мультсериала и приключениях крокодила Гены и Чебурашки. Поклонская предложила Джемилеву успокоиться, отметив, что этот канал перекрыт в 2014 году.

Депутату Госдумы интересно, откуда появились такие душевные порывы у Джемилева, у которого? по ее мнению, много злобы на людей, проживающих в Крыму. Поклонская считает, что этими словами Джемилев хочет прославиться, лишь этим можно объяснить появление информации о Северо-Крымском канале.


Никита Готский
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