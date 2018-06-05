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| | Писательница-русофобка Ницой раскритиковала работу СБУ

Писательница-русофобка Ницой раскритиковала работу СБУ

Сегодня, 13:43

Украинка настояла на том, что данное ведомство следует считать «вражеской структурой», так как его представители общались с ней на русском языке.

Известная писательница-русофобка Лариса Ницой раскритиковала работу СБУ, рассказав о своём визите к силовикам в рамках «дела Бабченко». По словам Ницой, в СБУ её пригласили побеседовать в связи с так называемым «списком 47-ми», куда якобы были включены все украинские журналисты и прочие публицисты, которым может угрожать опасность от спецслужб России. Негодование писательницы, известной своей ненавистью к русскому языку и к России в целом вызвал тот факт, что сотрудники украинского ведомства вдруг стали общаться на государственном языке РФ.

Ницой заявила о том, что в тот момент, когда к ней обратились на русском языке, она почувствовала, будто ведомство вдруг захватили враги СБУ. Также писательница была вне себя от ярости, когда представители СБУ заявили о том, что пол Украины разговаривает на русском языке, а ему самому он более удобен, чем украинский.


Александр Вест
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