Трамп отменил встречу с победителями НФЛ

Команда получила приглашение посетить резиденцию президента США, но на инициативу откликнулись только определенные спортсмены.

Дональд Трамп решил отменить ставший традиционным прием чемпионов НФЛ в Белом доме, о чем написал в Twitter. По его словам, приглашение получил клуб «Филадельфия Иглз», но им решили воспользоваться только некоторые футболисты. Трамп заявил, что отменяет мероприятие в связи с тем, что ряд игроков остались в раздевалке во время исполнения национального американского гимна, проявив тем самым неуважение к США.

Два года назад в знак протеста в отношении насилия со стороны полиции против афроамериканцам спортсмен из «Сан-Франциско» Колин Каперник стал на колено во время гимна, Трамп жестко раскритиковал его и последовавших примеру игроков, после чего было предложено игрокам сидеть в раздевалке, дабы не получать штрафы.

Никита Готский