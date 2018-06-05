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| | Трамп отменил встречу с победителями НФЛ

Трамп отменил встречу с победителями НФЛ

Сегодня, 13:43

Команда получила приглашение посетить резиденцию президента США, но на инициативу откликнулись только определенные спортсмены.

 

Дональд Трамп решил отменить ставший традиционным прием чемпионов НФЛ в Белом доме, о чем написал в Twitter. По его словам, приглашение получил клуб «Филадельфия Иглз», но им решили воспользоваться только некоторые футболисты. Трамп заявил, что отменяет мероприятие в связи с тем, что ряд игроков остались в раздевалке во время исполнения национального американского гимна, проявив тем самым неуважение к США.

Два года назад в знак протеста в отношении насилия со стороны полиции против афроамериканцам спортсмен из «Сан-Франциско» Колин Каперник стал на колено во время гимна, Трамп жестко раскритиковал его и последовавших примеру игроков, после чего было предложено игрокам сидеть в раздевалке, дабы не получать штрафы.


Никита Готский
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