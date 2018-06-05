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| | МИД Польши запугивает болельщиков перед ЧМ-2018

МИД Польши запугивает болельщиков перед ЧМ-2018

Сегодня, 13:30

В сообщении говорится, что в России есть угроза совершения терактов. Убедительная просьба для фанатов быть предельно осторожными на стадионах.

 

МИД Польши запугивает болельщиков со своей страны перед ЧМ-2018. Ведомство на своей портале в интернете опубликовало инструкции для фанатов. В информации говориться, что в России есть угроза совершения терактов, которая возрастает с приближением соревнования. Также не стоит исключать, что такие мероприятия могут произойти и на стадионах.

Помимо этого МИД Польши предупредил болельщиков, что стоит быть предельно осторожными в секторах фанатов, а также во время поездок на общественном транспорте. В завершение польские дипломаты предупредили, что фанатам стоит отказаться от поездок в районы Северного Кавказа, а также в Крым.


Анна Котова
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