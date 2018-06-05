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"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

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| | Политологи: Порошенко нашел свой "Ростов" в Испании

Политологи: Порошенко нашел свой "Ростов" в Испании

Сегодня, 12:52

Политические специалисты высказались, отчего президент недавно посещал Пиренеи.

 

Политологи считают, что Петр Порошенко создает собственный «Ростов» на территории Испании на случай побега из Украины. Недавно он выступил с речью перед украинскими эмигрантами, которые в настоящий момент проживают в Испании. В процессе выступления Порошенко заявил о плюсе безвиза и усилении ВСУ. По словам экспертов, ничего конкретного из того, что он сделал для Украины, Порошенко так и не сказал.

Политологи считают, что визит президента Украины не имеет никакого эффекта, а король Испании, согласно их данным, всегда будет помнить поездку Порошенко в «помятом костюме».


Никита Готский
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