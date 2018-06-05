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| | Эксперты спрогнозировали успех Порошенко на президентских выборах

Эксперты спрогнозировали успех Порошенко на президентских выборах

Сегодня, 12:36

Мир в Донбассе и соблюдение минских договоренностей не интересуют украинского лидера, выкачивающего из страны последние деньги.

В эфире телевизионного канала NewsOne эксперты спрогнозировали успех Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах на Украине. Свои доводы высказал киевский юрист Владимир Чемерис, заявивший о том, что Порошенко следует указаниям неких «олигархических кланов», которые заинтересованы в выкачивании денежных средств из и без того обедневшего государства. Эксперт считает, что мир в Донбассе и следование минским договоренностям не входит в планы украинского президента, поэтому его успех в предстоящей президентской гонке вызывает массу сомнений.

По словам Чемериса, Петра Порошенко уже давно признали недоговороспособным, так как его подпись стоит на ряде международных соглашений, которые попросту не выполняются украинской стороной. Юрист заметил, что переизбрание Петра Порошенко целиком и полностью лежит на плечах олигархов, диктующих каждый следующий ход украинского лидера.


Александр Вест
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