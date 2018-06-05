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| | Премьер Голландии вымыл пол шваброй, когда разлил кофе

Премьер Голландии вымыл пол шваброй, когда разлил кофе

Сегодня, 12:32

Глава правительства Марк Рютте показал всеми миру, как убирает в корпусе парламента. Ненароком политик пролил кофе, но позаботился о чистоте.

 

Премьер-министр Голландии разлил кофе в парламенте, после чего взял швабру и вымыл за собой. Поступок председателя местного правительства не остался незамеченными техничками здания, которые поприветствовали действие Рютте.

Премьер Нидерландов не женат, у него нет наследников. В своей политике он намерен снизить дефицит бюджета, увеличить пенсионный возраст на один год, а также ужесточить иммиграционные правила в государстве.

Ранее Жан-Клод Юнкер из Еврокомиссии раскритиковал Рютте за высказывания в его адрес. До этого Юнкер обругал некоторых глав ЕС, удивленных его речью в положении Евромоюза, где он предложил реформировать блок.


Никита Готский
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