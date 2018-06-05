Bloomberg назвал самых богатых бизнесменов России

Глава Совета директоров НЛМК Владимир Лисин стал наиболее обеспеченным предпринимателем в стране, обогнав Алексея Мордашова из «Силовых машин».

По данным Bloomberg, в связи с увеличением цен на акции НЛМК состояние Лисина стало больше на 2,17 миллиардов долларов, в настоящий момент он владеет 20,19 миллиардами американских долларов. На счету Мордашова 20,18 миллиардов «зеленых». В нынешнем году олигарх из России обогатился на 506 миллионов долларов. На третьей позиции от Bloomberg Леонид Михельсон из «Новатэка». У него 19 миллиардов долларов.

В мае рабочие НЛМК в Бельгии вышли на забастовку из-за нового расписания. Конфликт возник между профсоюзами и руководством завода. Два десятка человек перевели в статус постоянных сотрудников, для иных металлургов дальнейшие последствия могут привести к потере рабочих мест.

Никита Готский