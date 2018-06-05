Милонов ответил на угрозы бывшего президента Эстонии

Политик напомнил, что вся эстонская армия будет гораздо меньше, чем рядовой гарнизон российских войск.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов ответил на недавние заявления бывшего президента Эстонии, напомнив о характере взаимоотношений между странами. Напомним, Томмас ранее рассказал о том, что в случае нападения России на Эстонию та может в единочасье потерять контроль над Томском, Санкт-Петербургом и даже Омском. В ответ на столь громкие заявления Милонов заметил, что именно благодаря поддержке таких «больших друзей», как Россия, Эстония может не беспокоиться за боевую готовность своей армии. Политик заявил, что Эстонию никто атаковать не собирался, и не собирается, поэтому Ильвесу не стоит выставлять на посмешище своих сограждан.

Виталий Милонов напомнил, что вся армия Эстонии может оказаться меньше по численности, чем гарнизон войск России, поэтому эстонская сторона может и вовсе отказаться от своих войск при наличии такого гаранта безопасности. Депутат напомнил, что Россия всегда выступала в роли благодетеля, защищая Эстонию и освобождая её от фашизма.

Александр Вест