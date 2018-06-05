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| | Прилепин: США заставляют Порошенко атаковать Донбасс перед ЧМ-2018

Прилепин: США заставляют Порошенко атаковать Донбасс перед ЧМ-2018

Сегодня, 10:03

Писатель объяснил, почему Нидерланды обвинили Украину в крушении Boeing 777, упавшего на юго-востоке страны.

По мнению Захара Прилепина, власти США заставляют Петра Порошенко атаковать земли Донбасса прямо перед началом ЧМ-2018. По мнению писателя, лишь американское правительство имеет достаточное влияние на Малайзию, которая отказалась признать вину России в авиакатастрофе МН17, а также на власти Нидерландов, которые недавно обвинили Украину в гибели 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. Прилепин объяснил, что таким образом Вашингтон планирует запугать Порошенко, заставив его начать военную операцию по освобождению Донбасса.

Напомним, Петр Порошенко ранее заявил, что военное решение конфликта на юго-востоке Украины он считает неприемлемым, как и капитуляцию ВСУ. Писатель отметил, что возможным срывом мундиаля США сможет утвердить некоторое давление на Россию. Напомним, Малазийский пассажирский авиалайнер был сбит на территории Донбасса.


Александр Вест
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