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| | Президент «Реала» сделал Петра Порошенко первым номером

Президент «Реала» сделал Петра Порошенко первым номером

Сегодня, 10:00

Именно с традиционной «вратарской» цифрой он вручил украинскому лидеру футболку. Фотографии накануне появились на просторах социальных сетей.

 

Президент Украины, как известно, приехал в Мадрид с визитом к президенту футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Пересу. Петру Порошенко удалось побывать на домашнем стадионе клуба легендарном «Сантьяго Бернабеу». Помимо этого, вместе с Пересом он прогулялся по клубному музею.

Мадридский клуб он поздравил с победой в Лиге чемпионов, финал которой, как известно, проводится на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«Поздравил президента «Реала» Флорентино Переса с исторической победой команды она уже в 13 раз завладела кубком чемпионов Европы по футболу. Приятно, что господин Перес высоко оценил уровень организации, который смогла обеспечить Украина для проведения финала Лиги чемпионов», - пишет Порошенко на своей официальной страничке в микроблоге Twitter.

В свою очередь, Перес подарил Порошенко игровую майку клуба, на которой была нанесена его фамилия и первый номер. В комментариях некоторые особо ироничные пользователи начали отмечать, что теперь у них на одну причину больше, почему не стоит болеть за «Реал Мадрид». Другие заявили, что таким образом он принимает от Европы «подаяния».


Николай Офицеров
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