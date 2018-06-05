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| | Экс-депутат Рады Журавко рассказал о приказе Порошенко сбить МН17

Экс-депутат Рады Журавко рассказал о приказе Порошенко сбить МН17

Сегодня, 09:44

Украинский политик рассказал о том, что в данный момент Украина превращается в ад.

В эфире телешоу «Особая статья» экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о приказе Петра Порошенко сбить Boeing 777, упавший на территории Донбасса. Авиакатастрофа, получившая кодовое наименование МН17, по мнению Журавко, произошла именно по вине украинского президента. Парламентарий выразил свою уверенность в том, что из-за обвинений со стороны правительства Нидерландов, «свита» Порошенко уже начала раскрывать правду о случившемся инциденте.

Алексей Журавко заметил, что информацию о приказе Порошенко он получил от доверенных лиц, входящих в его ближайшее окружение, поручившись за правдивость полученных данных. Журавко заметил, что Украина с каждым днём всё больше превращается в ад, а все нормы и законы нарушают не её жители, а именно Порошенко и его «клика». Личность людей, предоставивших экс-депутату информацию, Алексей раскрывать не стал, чтобы не подвергать опасности их жизни.


Александр Вест
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