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| | Елена Мизулина назвала Эстонию «Моськой» из басни Крылова

Елена Мизулина назвала Эстонию «Моськой» из басни Крылова

Сегодня, 09:27

Отечественный политик подчеркивает, что большинство отдельно взятых российских регионов больше, чем вся страна, о которой идет речь.

 

Елена Мизулина была возмущен экстремистскими высказываниями, которые себе допустил бывший лидер Эстонии Тоомас Генрик Ильвес. Она посоветовала ему перечитать басню Ивана Крылова «Слон и Моська». Тем самым она провела параллель между Российской Федерацией и странами, входящими в состав НАТО.

Ильвес ранее, давая интервью одному из украинских изданий, заявил о том, что Россия может потерять контроль над Томском, Омском и Санкт-Петербургом, если предпримет попытку нанести удар по Эстонии. Помимо этого, он напомнил, что страны НАТО, действия в рамках этой договоренности, могут расценивать атаку на одну из своих стран, как нападение на всю коалицию.

«Относительно этих вопиющих экстремистских высказываний вышеупомянутого политика уместно было бы напомнить слова, взятые из известной басни Ивана Крылова: «Ай, Моська, знать она сильна, раз лает на слона!», - отметила Мизулина, которая, помимо всего прочего, в Совете Федерации представляет Омскую область.

Помимо этого, она добавила, что территория Омской области в три раза больше, чем вся Эстония. Население региона, по словам Мизулиной, в полтора раза превышает численность населения страны.


Николай Офицеров
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