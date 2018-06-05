Россия разработала фургон для боевого лазера «Пересвет»

Располагается средство для передвижения боевой установки в Набережных Челнах. Разработано оно было акционерным обществом «Астейс».

Информацию об этом отечественной прессе подтвердил представитель предприятия. Боевой лазер «Пересвет», как и фургон для его транспортировки представил Владимир Путин еще 1 марта в ходе выступления перед Федеральным собранием. Комплекс стал одним из нескольких новейших образцов уникального отечественного оружия. Название для него выбиралось в ходе всероссийского голосования.

«Фургон производства акционерного общества «Астейс» будет использован для саратовского боевого лазера, который не так давно был представлен в послании президента России», - заявил собеседник ведомства, который пообщался с прессой.

Также он добавил, что на данный момент в российских силовых ведомствах используется уже более двух с половиной тысяч бронированных транспортных средств типа «Астейс».

Николай Офицеров