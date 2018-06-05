Владимир Путин рассказал о планах по завершении президентской карьеры

По словам президента, спешить не стоит и на данный момент он еще не решил, чем займется, когда его полномочия истекут.

«Мой срок как президента только начался. Это только начало пути, потому давайте не будем спешить», - заявил Владимир Путин, комментируя планы по завершению президентской карьеры.

Соответствующее заявление российский сделал, давая интервью австралийскому телеканалу, призвав также избегать различных спекуляций на эту тему. По словам Путина, после того, как к концу подойдет его срок очень многое будет зависеть от тех результатов, которые продемонстрирует он вместе со своей командой.

«Зависеть все будет от того, как мы будем работать. Я уже давно занимаюсь государственной деятельность, потому сам должен решать, что я буду делать, когда к концу подойдет срок президентских полномочий», - отметил Владимир Путин.

Николай Офицеров