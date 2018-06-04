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| | В Турции назвали причины ухудшения отношений с США

В Турции назвали причины ухудшения отношений с США

Вчера, 22:34

Руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Вашингтоне не понравилось решение Анкары приобрести ЗРС С-400. Именно поэтому американские политики начали говорить об отказе поставлять республике истребители F-35.

 

В Турции назвали причины ухудшения отношений с США. Напряженность возникла после закупок Анкарой российских ЗРС С-400. В Вашингтоне начали угрожать Турции отказом поставлять F-35. Только такие слова не напугали Мевлюта Чавушоглу. В МИД Турции сделали официальное заявление. Если США не захотят продавать F-35, то страна найдет дополнительные варианты. Анкара может купить истребители у государств, входящих в состав Североатлантического альянса, России или любой другой державы, предлагающей более выгодные условия.

По словам Мевлюта Чавушоглу, Турция обращалась к США с просьбой продать зенитно-ракетные комплексы, но Вашингтон ответил отказом. Теперь в Анкаре не понимают, почему американцы негодуют, узнав о сотрудничестве Турции и России в военной сфере.


Домбровский Сергей
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