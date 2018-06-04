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| | Банки Швейцарии заблокировали миллион франков Вексельберга

Банки Швейцарии заблокировали миллион франков Вексельберга

Вчера, 22:24

Деньги олигарха заморожены в Credit Sulsse, UBS и других учреждениях. На такую меру финансисты пошли, боясь санкций США.

 

Банки в Швейцарии заблокировали около миллиарда франков, принадлежащих Виктору Вексельбергу. Bank of Cyprus, 9,2% акций которого являются собственностью самого бизнесмена, также заблокировал его денежные ресурсы. По данным Forbes, адвокаты Вексельберга намерены подавать иски в отношении всех банков, которые заблокировали деньги предпринимателя.

Вексельберг может выиграть дела против банкиров, но на существенные суммы компенсаций он может не рассчитывать. Финансисты докажут суду, что несоблюдение санкций США грозит банкам огромным штрафами и прекращение поддержки долларовой системы.


Никита Готский
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