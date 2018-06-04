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| | Известны сроки поездки Путина в Китай

Известны сроки поездки Путина в Китай

Сегодня, 22:00

В рамках визита президент России поучаствует в форуме Шанхайской организации сотрудничестве. В течение трех дней глава Кремля будет находиться в Поднебесной.

 

Владимир Путин 8-10 июня побывает в Китае, где встретится с руководителем страны Си Цзиньпином. «Лидеры пройдутся по двум узловым точкам: мировым и региональным», - заявил помощник президента Юрий Ушаков. Предполагается, что Путин и его китайский коллега обговорят ситуацию вокруг КНДР, в частности, предстоящий саммит между Вашингтоном и Пхеньяном 12 июня в Сингапуре.

Среди других тем для обсуждений: обстановка в САР, Тихоокеанском регионе, а также план действий по иранской ядерной программе. Отдельно Путин и Си Цзиньпин поговорят о двусторонне сотрудничестве. Ожидается подписание большого пакета документов.


Никита Готский
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