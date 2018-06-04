Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

В Британии хулиганы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс Известны сроки поездки Путина в Китай Вокалист группы «Градусы» разбился на такси по дороге в аэропорт Вместо концерта в Туле Валерий Леонтьев отправился в больницу В 78 лет умер актер Леонид Неведомский Михаил Ефремов показал обществу свою 17-летнюю дочь Ани Лорак рассказала о сложностях, возникших при съемках клипа «Сумасшедшая» на Крите Анонсированы беспроводные наушники, заряжающие смартфон Экс-солистка «Тату» показала на откровенных фото в купальнике свои татуировки Свадьба была фальшивой: Шурыгина отпевает в церкви сделанный аборт Apple собирается показать MacBook Pro с 32 ГБ ОЗУ на выставке WWDC-2018 В Сети появилось фото со свадьбы Бена Фостера и Лоры Препон
| | Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию в Сирии и вокруг КНДР

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию в Сирии и вокруг КНДР

Сегодня, 20:26

Помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал, что во время рабочего визита главы государств подпишут ряд документов, касательно космоса и энергетики.

 

Сообщается, что Владимир Путин и уполномоченный КНР Си Цзиньпин во время переговоров пообщаются о ситуации в Сирии и вокруг Северной Кореи. Помимо этого главы государства обменяются мнениями по поводу данных стран. Юрий Ушаков добавил, что во время переговоров Путин и Си Цзиньпин заключат несколько договоров, которые будут касаться космической, энергетической и других отраслей.

В завершение переговоров лидеры стран на поезде поедут в город Тяньцзинь, где посетят хоккейные матчи команд юниоров России и Китая. После игр они пообщаются с молодыми спортсменами.


Анна Котова
Новости по теме
Владимир Путин прилетел во Вьетнам на заседание АТЭС
Владимир Путин прилетел во Вьетнам на заседание АТЭС

Самолет главы РФ Владимира Путина приземлился в городе Дананг во Вьетнаме, где состоится заседание членов АТЭС. Помимо самого заседания 10 ноября Путин

Путин и Си Цзиньпин серьезно поговорят о КНДР
Путин и Си Цзиньпин серьезно поговорят о КНДР

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин серьезно поговорят о КНДР на встрече, которая состоится в Сямэне (КНР) в начале сентября этого года.

Юрий Ушаков рассказал о зарубежных поездках Владимира Путина
Юрий Ушаков рассказал о зарубежных поездках Владимира Путина

На ближайшие несколько месяцев (август, сентябрь) у Владимира Путина, президента РФ, запланировано много переговоров с главами других государств и зарубежных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости