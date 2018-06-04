Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию в Сирии и вокруг КНДР

Помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал, что во время рабочего визита главы государств подпишут ряд документов, касательно космоса и энергетики.

Сообщается, что Владимир Путин и уполномоченный КНР Си Цзиньпин во время переговоров пообщаются о ситуации в Сирии и вокруг Северной Кореи. Помимо этого главы государства обменяются мнениями по поводу данных стран. Юрий Ушаков добавил, что во время переговоров Путин и Си Цзиньпин заключат несколько договоров, которые будут касаться космической, энергетической и других отраслей.

В завершение переговоров лидеры стран на поезде поедут в город Тяньцзинь, где посетят хоккейные матчи команд юниоров России и Китая. После игр они пообщаются с молодыми спортсменами.

Анна Котова