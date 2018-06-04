Украинцев без загранпаспорта перестали выпускать из России

За сутки до инцидента гражданка Украины приехала в РФ через Минск на поезде и проблем с паспортом не возникло. Но при попытке улететь в столицу Беларуси на самолете в аэропорту Внуково, ей запретили пересекать границу.

В Москве в аэропорту Внуково по национальному паспорту гражданке Украины не разрешили пересекать границу при вылете в Беларусь. Сотрудники ФСБ настаивали на предъявлении загранпаспорта, который якобы необходим для вылета в Минск. Днем ранее из Минска женщина по национальному паспорту на поезде пересекла границу с Россией и подобных трудностей тогда не возникло.

Украинские СМИ сообщают, что ежедневно с рейсов в столичном аэропорту Внуково снимают около 10 украинцев, у которых нет заграничного паспорта. При этом в российской Генпрокуратуре сообщают, что для пересечения международной границы граждане Украины и России имеют право пользоваться национальными паспортами. Но из-за сложностей в отношениях между странами с 2014 пограничники в Украине требуют загранпаспорта у россиян, а российские погранслужбы, при транзитном маршруте граждан Украины через Минск, установили пограничные переходы.