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| | США и Турция договорились стабилизировать ситуацию в сирийском Манбидже

США и Турция договорились стабилизировать ситуацию в сирийском Манбидже

Сегодня, 20:08

Руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили пути урегулирования проблем в САР. Политики утвердили дорожную карту. Информацию об этом распространяют западные СМИ.

 

США и Турция договорились стабилизировать ситуацию в сирийском Манбидже. Государственные деятели обещают выполнять все пункты дорожной карты. В апреле СМИ сообщали о возведении двух военных баз в подконтрольном курдам районе Манбиджа. В начале года Турция начала операцию «Оливковая ветвь». Анкара советовала Вашингтону вывести американских солдат из Манбиджа, поскольку они могут пострадать в перестрелках с курдами.

Долгое время сторонам не удавалось договориться относительно ситуации в Сирии. Сейчас всё изменилось в лучшую сторону. Представители Турции ранее заявляли, что намерены зачистить Манбидж от боевиков организации «Сила народной обороны». Если в населенном пункте будут находиться американские солдаты, то никто их жалеть не станет.


Домбровский Сергей
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