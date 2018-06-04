Руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили пути урегулирования проблем в САР. Политики утвердили дорожную карту. Информацию об этом распространяют западные СМИ.

США и Турция договорились стабилизировать ситуацию в сирийском Манбидже. Государственные деятели обещают выполнять все пункты дорожной карты. В апреле СМИ сообщали о возведении двух военных баз в подконтрольном курдам районе Манбиджа. В начале года Турция начала операцию «Оливковая ветвь». Анкара советовала Вашингтону вывести американских солдат из Манбиджа, поскольку они могут пострадать в перестрелках с курдами.

Долгое время сторонам не удавалось договориться относительно ситуации в Сирии. Сейчас всё изменилось в лучшую сторону. Представители Турции ранее заявляли, что намерены зачистить Манбидж от боевиков организации «Сила народной обороны». Если в населенном пункте будут находиться американские солдаты, то никто их жалеть не станет.

Домбровский Сергей