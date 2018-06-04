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| | Дональд Трамп: США обязаны победить в торговой войне

Дональд Трамп: США обязаны победить в торговой войне

Сегодня, 20:07

До этого информировалось, что глава США планирует ввести с 1 июня налог на ввозимую стальную и алюминиевую продукцию из стран ЕС.

 

На своей странице в соцсети Twitter Дональд Трамп написал, что долгое время США заключала такие плохие сделки, что сейчас она обязана только побеждать в торговой войне. Лидер США напомнил, что Китай ввел налоговые платежи в размере 16% на импортируемые соевые бобы. Канада ввела ограничения и барьеры на американскую сельскохозяйственную продукцию из США. По словам Трампа, это неприемлемо.

Напоминаем, что 31 мая министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что Дональд Трамп намерен с 1 июня ввести новые налоговые выплаты на стальные и алюминиевые материалы, которые поставляются из стран ЕС, Канады и Мексики. Данное введение составляет на сталь 25%, а на алюминий 10%.


Анна Котова
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