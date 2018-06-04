Кудрин заявил о недочетах в работе почти каждого министерства

Глава Счетной палаты рассказал президенту России Владимиру Путину об окончании инспекций ведомств. Ряд материалов по делу рассмотрит прокуратура.

«Могу сказать, что в каждом министерстве хоть небольшие, но есть недочеты», заявил Алексей Кудрин. По его словам, чиновники нарушали пункты исполнения государственных программ, нарушения материального характера обнаружились практически в каждом ведомстве. Десять материалов, говорит Кудрин, отправлены в прокуратуру. За 2017 год в итоге деятельности Счетной палаты 136 документов направили в полицию, было открыто 25 уголовных дел.

Путин подчеркнул важность доклада Кудрина перед Госдумой. Президент РФ потребовал сообщать ему о дальнейшем расследовании недочетов со стороны политиков и призвал Кудрина указать депутатам о тратах госсредств, заложенных в казну на реализацию проектов.

Никита Готский