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| | Кудрин заявил о недочетах в работе почти каждого министерства

Кудрин заявил о недочетах в работе почти каждого министерства

Сегодня, 19:52

Глава Счетной палаты рассказал президенту России Владимиру Путину об окончании инспекций ведомств. Ряд материалов по делу рассмотрит прокуратура.

 

«Могу сказать, что в каждом министерстве хоть небольшие, но есть недочеты», заявил Алексей Кудрин. По его словам, чиновники нарушали пункты исполнения государственных программ, нарушения материального характера обнаружились практически в каждом ведомстве. Десять материалов, говорит Кудрин, отправлены в прокуратуру. За 2017 год в итоге деятельности Счетной палаты 136 документов направили в полицию, было открыто 25 уголовных дел.

Путин подчеркнул важность доклада Кудрина перед Госдумой. Президент РФ потребовал сообщать ему о дальнейшем расследовании недочетов со стороны политиков и призвал Кудрина указать депутатам о тратах госсредств, заложенных в казну на реализацию проектов.


Никита Готский
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