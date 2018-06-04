Известный российский писатель считает, что лидер ДНР Александр Захарченко мог бы стать следующим президентом, если бы выборы в Украине были проведены без обмана.

Во время общения с журналистами телеканала ТВЦ Захар Прилепин назвал политика, способного возглавить Украину. Российский писатель и замглавы одного из батальонов ДНР считает, что глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко мог бы стать следующим украинским лидером, если бы выборы в стране прошли действительно честно. В пользу такого предположения Прилепин назвал уровень поддержки радикальных партий украинцами – 8 – 10%. Писатель отметил, что всего несогласных на Украине около 30%, и если они отдадут свой голос Захарченко, этого вполне хватит для его победы.

Напомним, что выборы президента на Украине пройдут весной следующего года. На данный момент, по данным соцопросов, в рейтинге политиков первое место с 16% занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Виктория Озерова