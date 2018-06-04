Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Захар Прилепин назвал политика, способного возглавить Украину Агент Кремля: Украинский дипломат связал Порошенко и Москву Алена Кравец во второй раз вышла замуж за экс-супруга, избившего ее из-за ревности Светличная отказала знаменитому режиссеру ради сохранения семьи Продажи Hyundai в мае выросли в России на 32,7% Дезертир незаконно проник в Россию с помощью Google Maps? Порошенко рекомендуют выступать под фонограмму В Нижегородской области пенсионер убил сожительницу и два дня пил рядом с ее трупом Модель Victoria’s Secret опубликовала сексуальные снимки с пляжа Потапов привезет Кубок Гагарина в Нижегородскую область Дорожная разметка в Воронеже обойдется в 133 млн рублей Ученые раскрыли секрет истуканов с острова Пасхи
| | Захар Прилепин назвал политика, способного возглавить Украину

Захар Прилепин назвал политика, способного возглавить Украину

Сегодня, 19:16

Известный российский писатель считает, что лидер ДНР Александр Захарченко мог бы стать следующим президентом, если бы выборы в Украине были проведены без обмана.

 

Во время общения с журналистами телеканала ТВЦ Захар Прилепин назвал политика, способного возглавить Украину. Российский писатель и замглавы одного из батальонов ДНР считает, что глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко мог бы стать следующим украинским лидером, если бы выборы в стране прошли действительно честно. В пользу такого предположения Прилепин назвал уровень поддержки радикальных партий украинцами – 8 – 10%. Писатель отметил, что всего несогласных на Украине около 30%, и если они отдадут свой голос Захарченко, этого вполне хватит для его победы.

Напомним, что выборы президента на Украине пройдут весной следующего года. На данный момент, по данным соцопросов, в рейтинге политиков первое место с 16% занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.


Виктория Озерова
Новости по теме
Захар Прилепин опубликовал видео боя ВСУ с ДНР в Авдеевке
Захар Прилепин опубликовал видео боя ВСУ с ДНР в Авдеевке

Известный писатель и по совместительству командующий одного из батальонов самопровозглашенной ДНР Захар Прилепин опубликовал в Сети видео боя между силами

Писатель Захар Прилепин поведал о церемонии венчания с супругой на Донбассе
Писатель Захар Прилепин поведал о церемонии венчания с супругой на Донбассе

Писатель и по совместительству заместитель командующего батальоном армии ДНР Захар Прилепин поведал о венчании со своей супругой. Торжественную церемонию

Захар Прилепин призвал не злорадствовать по поводу гибели Анатолия Пашинина
Захар Прилепин призвал не злорадствовать по поводу гибели Анатолия Пашинина

Захар Прилепин призвал не злорадствовать по поводу гибели Анатолия Пашинина. По непроверенным данным, российский актер погиб во время обстрела тылового поста.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости