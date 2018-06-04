Агент Кремля: Украинский дипломат связал Порошенко и Москву

Такое мнение сложилось у Олега Волошина после операции СБУ по "спасению" военкора Аркадия Бабченко.

В понедельник дипломат рассказал о глупом положении, в которое загнала сама себя Украина после инсценировки гибели Бабченко. Такое положение дел может быть, по его мнению, выгодно лишь Москве.

"Я думаю, что большего подарка Кремлю трудно желать", - добавил он. Поэтому Порошенко на фоне этих событий кажется Волошину пособником России.

Впрочем, у Волошина есть сомнения в причастности России к этому скандалу. Втянутость во внутренние украинские коррупционные разборки привело, как считает Волошин, журналиста к скандалу.

Подъезд дома стало местом убийства 29 марта Аркадия Бабченко, так заявляли правоохранительные органы. Днем позже предствитель СБУ сообщил о том, что никакого убийства не было. Информации был дан ход для проведения операции по спасению журналиста.



