Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Захар Прилепин назвал политика, способного возглавить Украину Агент Кремля: Украинский дипломат связал Порошенко и Москву Алена Кравец во второй раз вышла замуж за экс-супруга, избившего ее из-за ревности Светличная отказала знаменитому режиссеру ради сохранения семьи Продажи Hyundai в мае выросли в России на 32,7% Дезертир незаконно проник в Россию с помощью Google Maps? Порошенко рекомендуют выступать под фонограмму В Нижегородской области пенсионер убил сожительницу и два дня пил рядом с ее трупом Модель Victoria’s Secret опубликовала сексуальные снимки с пляжа Потапов привезет Кубок Гагарина в Нижегородскую область Дорожная разметка в Воронеже обойдется в 133 млн рублей Ученые раскрыли секрет истуканов с острова Пасхи
| | Агент Кремля: Украинский дипломат связал Порошенко и Москву

Агент Кремля: Украинский дипломат связал Порошенко и Москву

Сегодня, 19:15

Такое мнение сложилось у Олега Волошина после операции СБУ по "спасению" военкора Аркадия Бабченко.

В понедельник дипломат рассказал о глупом положении, в которое загнала сама себя Украина после инсценировки гибели Бабченко. Такое положение дел может быть, по его мнению, выгодно лишь Москве.

"Я думаю, что большего подарка Кремлю трудно желать", - добавил он. Поэтому Порошенко на фоне этих событий кажется Волошину пособником России.

Впрочем, у Волошина есть сомнения в причастности России к этому скандалу. Втянутость во внутренние украинские коррупционные разборки привело, как считает Волошин, журналиста к скандалу.

Подъезд дома стало местом убийства 29 марта Аркадия Бабченко, так заявляли правоохранительные органы. Днем позже предствитель СБУ сообщил о том, что никакого убийства не было. Информации был дан ход для проведения операции по спасению журналиста.



Новости по теме
Глава МВД Украины удивляется по поводу возмущения международных организаций об «убийстве» Бабченко
Глава МВД Украины удивляется по поводу возмущения международных организаций об «убийстве» Бабченко

 Он приветствует предотвращение украинскими силовиками убийства журналиста, но недоумевает по поводу иностранных структур, раскритиковавших спецоперацию.

Лена Миро предположила, почему Аркадия Бабченко всё-таки не стали убивать
Лена Миро предположила, почему Аркадия Бабченко всё-таки не стали убивать

Блогер Лена Миро высказала свою точку зрения о «смерти» Аркадия Бабченко, который по воле судьбы и украинских спецслужб внезапно «воскрес» 30 мая.

Политолог: Убитый в Киеве журналист добровольно сотрудничал с экстремистами
Политолог: Убитый в Киеве журналист добровольно сотрудничал с экстремистами

 Замглавы Института стран СНГ Игорь Шишкин дал комментарии по поводу убийства Аркадия Бабченко. Он отметил, что подобные инциденты на Украине стали нормой,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости