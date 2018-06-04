Порошенко рекомендуют выступать под фонограмму

Пользователи Интернета возмущаются речью президента перед украинской общиной в Испании, когда тот в очередной раз принялся рассказывать об украинской армии.

Выступая перед диаспорой Украины, Петр Порошенко заявил, что несколько лет назад ВСУ как таковых не существовало, но после ситуация якобы поменялась. По мнению президента, в настоящее время украинская армия представляет собой сильные и патриотические войска, признанные лучшими на европейском континенте за рубежами участников НАТО. Не мог не затронуть Порошенко и безвиз, полученный Украиной летом 2017 года.

В Сети считают, что Порошенко нужно выступать под фонограмму, так как он постоянно повторяет одни и те же слова. Другие заявили, что в речах глава государства даже ленится менять слова местами.

Никита Готский