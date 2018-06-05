Росгвардия начнет контролировать частную детективную деятельность

Подотчетны ведомству уже были частная охранная деятельность, вневедомственная охрана и оборот оружия. Про новые полномочия сообщается в президентском указе о внесении изменений в положение о Росгвардии от 4 июня.

На официальном сайте правовой информации 4 июня появился указ президента РФ про внесение изменений в положение о Росгвардии. Кроме всего прочего, теперь этому ведомству будут подотчетна частная детективная деятельность. Ранее Российская гвардия уже контролировала вневедомственные охранные предприятия, частные охранные учреждения, а также оборот оружия.

Теперь сотрудники Российской гвардии должны следить не только за деятельностью частных детективов, но и заниматься обучением специалистов в это сфере деятельности. Кроме того, ведомство должно создать базу данных всех работающих на территории России частных детективах со сведениями про них. Ранее выдачей лицензий на осуществление частной деятельности детективов занималось МВД.