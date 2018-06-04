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| | Дело Скрипалей для Великобритании обошлось в 7,5 млн фунтов

Дело Скрипалей для Великобритании обошлось в 7,5 млн фунтов

Сегодня, 16:58

Представители британской полиции рассказали журналистам о том, сколько стоило расследование дела про отравление бывшего российского разведчика и его дочери. В этом были задействованы более 140 сотрудников из 40 спецслужб страны.

 

4 июня в СМИ рассказали о том, во сколько для Великобритании обошлось дело отравленных Скрипалей – в 7,5 млн фунтов. В беседе с журналистами представитель британской полиции сообщает, что пришлось поделать колоссальную работу по выяснению обстоятельств воздействия на бывшего российского разведчика и его дочь паралитического токсина «Новичок» в городе Солсбери. В частности, в расследовании принимали участие более 140 сотрудников из 40 спецслужб Британии.

Кроме того, по словам представителя полиции Великобритании, озвученная сумма расходов может быть не окончательной - впоследствии она может вырасти. Он описал данную операцию, как «национальную», и заявил о необходимости оплаты ее гражданам Соединенного Королевства.


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