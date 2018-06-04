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| | В ВДВ поступили новые модули для систем ПВО

В ВДВ поступили новые модули для систем ПВО

Сегодня, 16:37

Пресс-служба российского Минобороны проинформировала о поступлении в Воздушно-десантные войска модулей, увеличивающих эффективность стрельбы систем ПВО. С ними для того, чтобы поставить задачу по работе по цели, потребуется не больше двух секунд.

 

Сотрудники пресс-службы российского Минобороны проинформировали о том, что в ВДВ направлены модули, которые способны увеличить эффективность стрельбы по целям и скорость постановки огневой задачи для систем ПВО. В частности, поступили модули, предназначенные для разведывания и управления, а также модули планирования.

Первый комплект модулей для ПВО направили для Ивановского соединения ВДВ. Благодаря данному оборудованию возможна полная автоматизация системы управления во время огневой атаки. Помимо этого благодаря модулям есть возможность ведения эффективной боевой работы как на стоянке, так и в движении. В Минобороны подчеркивают, что теперь будет снижен цикл стрельбы по целям в воздухе, но увеличена эффективность ПВО в целом. Для простановки огневой задачи теперь потребует не более секунд.


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