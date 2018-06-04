СБУ: Детектор лжи подтвердил подготовку Савченко к теракту

Сегодня огласили результаты проведенной проверки депутата Надежды Савченко с помощью полиграфа. Согласно обнародованным сведениям депутат обсуждала методы по захвату власти, а также активно участвовала в подготовке к вооруженной операции.

На сайте СБУ появились информация о том, что детектор лжи подтвердил подготовку Савченко к теракту. Сообщается, что полиграфом зафиксированы положительные психофизиологические реакции у политика, которые говорят о том, что Надежда принимала участие в обсуждении планов, которые составлялись с целью свержения конституционной системы, а также лично сама готовила данную вооруженную операцию.

Также на сайте ведомства отмечено, что Надежда Савченко совещалась по поводу методов реализации плана с Владимиром Рубаном, а также с Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Кроме того, в СБУ утверждают, что депутат сама лично распределяла роли в захвате власти. Также детектор лжи подтвердил то, что член Верховной рады занималась подготовкой к терактам в здании Верховной рады.

Надежду Савченко арестовали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной рады Украины 22 марта. Ее обвиняют в организации государственного переворота, а также терактов на территории страны.

Мирослава Донцова