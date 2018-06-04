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| | Алексей Навальный провел день рождения в полиции

Алексей Навальный провел день рождения в полиции

Сегодня, 15:42

Также в публикации, появившейся на официальной страничке оппозиционера в Instagram говорится, что до его освобождения осталось десять дней.

 

В комментариях к публикации Навального стали поздравлять с праздником. Некоторые пользователи также желали ему «скорейшего президентства», а другие поддерживающие оппозиционера и вовсе отметили, что факт того, что он станет верховным главнокомандующим лишь вопрос времени, пока же Алексей вынужден проводить свой день рождения в полиции.

Также стало известно, что в Москве у спецприемника номер 2 были задержаны двое мужчин, которые пришли поздравить Навального с днем рождения. Позднее стало известно, что задержанными оказались Борис Казадаев и Виктор Коган. В руках они держали плакаты с поздравлениями. Мужчин отвезли в отделение полиции по районе Хорошево-Мневники.

На время чемпионата мира по футболу в России президентом был подписан указ на ограничение публичных мероприятий, к которым, по всей видимости, и отнесли данное поздравление.


Николай Офицеров
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