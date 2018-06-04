Путин подписал закон о введении контрсанкций против «недружественных стран»

4 июня на сайте с правовой информацией был опубликован законодательный документ, под которым стоит подпись президента России. Российские контрсанкции могут ввести в ответ на недружественные меры Запада в отношении РФ.

Согласно опубликованному на сайте с правовой информацией законопроекту, будет рассматриваться возможность введения в ответ на недружественные меры в отношении России контрсанкций. Под этим законодательным документом стоит подпись президента Российской Федерации. Контрсанкции будут применяться как в отношении «недружественных государств», так и в отношении организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран.

Благодаря закону, который подписал Владимир Путин, правительство получает право создавать меры для противодействия западным санкциям. Однако ограничения не должны затрагивать товары первой необходимости, такие как лекарства. Действовать закон начнет со дня его публикации.

Ранее закон о контрсанкциях одобрили в Совфеде, где верхняя палата поддержала инициативу о приостановлении сотрудничества с другими государствами и ограничении ввоза зарубежных товаров на территорию России. Закон депутаты одобрили единогласно.