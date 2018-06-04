Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Ученые доказали положительное влияние фруктов и овощей на микрофлору кишечника СБУ: Детектор лжи подтвердил подготовку Савченко к теракту У Виторгана и Собчак начались странные отношения Не хочу делать вам рейтинги бесплатно: «Воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью Мать "сосалка", дочь - проститутка: Лена Миро раскритиковала детские конкурсы красоты 31 мая приступил к работе новый мобильный оператор Easy4 Генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал, чем заняться в горах летом Подмосковный фермер Олег Сирота поддержал решение Андрея Воробьева об участии в выборах Цифровизация экономики РФ: Перспективы и вызовы Настя Ивлеева удивила поклонников появлением в бассейне на каблуках Российские ученые создали материал с температурой плавления 4400 градусов по Кельвину Адвокат Цымбалюк-Романовской потребовал у Путина наказать Джигарханяна
| | Экс-президент Эстонии пригрозил РФ потерей Санкт-Петербурга

Экс-президент Эстонии пригрозил РФ потерей Санкт-Петербурга

Сегодня, 15:12

Тоомас Хендрик отметил, что угрозы от России в «военном смысле» нет, и это обеспечивается членством Эстонии в НАТО.

 

Бывший лидер Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес пообщался с журналистами. Отвечая на вопрос о «российской угрозе», экс-президент отметил, что «в военном смысле» РФ на данный момент не представляет опасности для его страны, но это является «преимуществом» членства государства в НАТО. В случае нападения России на страну экс-президент Эстонии пригрозил РФ потерей Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов, включая Омск и Томск. При этом Тоомас Хендрик объявил, что «российская угроза» для Эстонии заключается в «дискредитации» его страны РФ на протяжении более 25 лет.

Напомним, что Москва неоднократно опровергала сообщения Запада о нарастающей «российской угрозе», отмечая, что ни на одну страну НАТО РФ нападать не собирается, но Североатлантический альянс продолжает наращивать присутствие у восточных границ с Россией.


Виктория Озерова
Новости по теме
В Финляндии президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес стал за пульт диджея
В Финляндии президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес стал за пульт диджея

Тоомас Хендрик Ильвес, действующий глава Эстонии, во время визита в Финляндию примерил на себя роль диджея. Выступил президент в расположенном на территории

Глава Эстонии обвинил НАТО в «утрате моральной чистоты»
Глава Эстонии обвинил НАТО в «утрате моральной чистоты»

Накануне глава Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес высказал своё мнение по поводу НАТО одному из местных изданий. Президент заявил, что альянс «утратил былую

Тоомас Хендрик Ильвес: Европейские санкции против РФ малоэффективны
Тоомас Хендрик Ильвес: Европейские санкции против РФ малоэффективны

Глава Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что европейские санкции против РФ малоэффективны. По его словам, Запад должен прорабатывать «план Б». 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Лобода похвасталась пышной грудью после родов
Лобода похвасталась пышной грудью после родов

 Популярная певица в Штатах произвела на свет девочку, имя которой пока держит втайне. Не успела звезда восстановиться после родов, как тут же порадовала

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости