Тоомас Хендрик отметил, что угрозы от России в «военном смысле» нет, и это обеспечивается членством Эстонии в НАТО.

Бывший лидер Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес пообщался с журналистами. Отвечая на вопрос о «российской угрозе», экс-президент отметил, что «в военном смысле» РФ на данный момент не представляет опасности для его страны, но это является «преимуществом» членства государства в НАТО. В случае нападения России на страну экс-президент Эстонии пригрозил РФ потерей Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов, включая Омск и Томск. При этом Тоомас Хендрик объявил, что «российская угроза» для Эстонии заключается в «дискредитации» его страны РФ на протяжении более 25 лет.

Напомним, что Москва неоднократно опровергала сообщения Запада о нарастающей «российской угрозе», отмечая, что ни на одну страну НАТО РФ нападать не собирается, но Североатлантический альянс продолжает наращивать присутствие у восточных границ с Россией.

Виктория Озерова