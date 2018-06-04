ЛНР: Украинские силовики планируют диверсию

Для этого они будут использовать белые авто марки Toyota Land Cruiser, на которых будет нарисована символика ОБСЕ.

На брифинге уполномоченный Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики планируют сделать диверсию на территории Донбасса. Марочко добавил, что на линии военного соприкосновения, которая контролируется Киевом будут работать несколько групп, которые будут двигаться на авто Toyota Land Cruiser белого цвета. На этих машинах будут нарисованы символы ОБСЕ.

Помимо этого Андрей Марочко добавил, что сейчас готовятся мероприятия, направленные на компрометирование представителей ОБСЕ. Именно поэтому они просят представителей организации быть предельно осторожными.

Анна Котова