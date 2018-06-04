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| | Песков: Россия следит за учениями НАТО «Удар саблей»

Песков: Россия следит за учениями НАТО «Удар саблей»

Сегодня, 14:39

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков проинформировал, что Россия принимает все меры по безопасности в связи с этим мероприятием, которое проходит вблизи российской границы.

 

Также Дмитрий Песков проинформировал, что Россия следит за учениями НАТО «Удар саблей», а также отслеживает все маневры, связанные с приближением к ее границам. Также принимаются все меры по безопасности страны. Напоминаем, что международные учения НАТО начались 3 июня. Данное мероприятие будет проходить до 15 июня, а участвовать в нем будут примерно 3 тысячи военных из 12 стран.

Учения «Удар саблей» проводятся каждый год с участием не только наземных сил, но и воздушных. В нынешнем году мероприятие проходит в четырех странах: Литве, Латвии, Польше и Эстонии.


Анна Котова
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