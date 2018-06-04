Канал «Россия-1» дорисовал улыбку Ким Чен Ыну

Программа «Вести недели» отредактировали снимок со встречи глава КНДР и руководителя МИД РФ Сергея Лаврова. Однако на подлинном фото Ким Чен Ын стоит с серьезным лицом.

Сообщается, что телеканал «Россия-1» дорисовал улыбку на лице Ким Чен Ына во время рукопожатия с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Отметим, на подлинной фотографии глава КНДР стоит с серьезным выражением лица. Данный инцидент произошел в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым. Сам ведущий информационной программы объяснил, что разница в мимике связана с тем, что съемка велась «скорострельным объективом».

Напоминаем, что это не единственная оплошность данной программы. Еще в 2016 году В программе «Вести недели» озвучили расистский комментарий про тогдашнего главу США. Тогда Дмитрий Киселев вынужден был переозвучить фрагмент программы, посвященный Бараку Обаме.

Анна Котова