Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Нонна Гришаева появилась на «Минотавре» в костюме-«пижаме» Ученые доказали положительное влияние фруктов и овощей на микрофлору кишечника СБУ: Детектор лжи подтвердил подготовку Савченко к теракту У Виторгана и Собчак начались странные отношения Не хочу делать вам рейтинги бесплатно: «Воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью Мать "сосалка", дочь - проститутка: Лена Миро раскритиковала детские конкурсы красоты 31 мая приступил к работе новый мобильный оператор Easy4 Генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал, чем заняться в горах летом Подмосковный фермер Олег Сирота поддержал решение Андрея Воробьева об участии в выборах Цифровизация экономики РФ: Перспективы и вызовы Настя Ивлеева удивила поклонников появлением в бассейне на каблуках Российские ученые создали материал с температурой плавления 4400 градусов по Кельвину
| | Эксперты представили свидетельства того, что Европе осталось недолго

Эксперты представили свидетельства того, что Европе осталось недолго

Сегодня, 13:01

Для многих не секрет, что противоречия внутри Запада зрели уже давно, но с момента избрания Трампа они перешли в публичную плоскость.

 

Эксперты уверены в том, что назрел серьезный кризис мирового порядка, устроенный Западом. В последние недели «одно цепляется за другое», потому сложилась четка комбинация, из-за которой политологи утверждают, что в таком состоянии Европе осталось недолго. На днях Джордж Сорос в своем выступлении в ходе заседания Европейского совета по международным отношениям заявил, что ЕС столкнулся с так называемым экзистенциальным кризисом, многими это было воспринято достаточно агрессивно. Несмотря на то, что Сорос борется с Трампом и движением евроскептиков, он также видит серьезные проблемы.

«Европа столкнулась с угрозами для собственного существования. К сожалению, это не преувеличение, а объективная реальность», - утверждает Сорос. Также он добавил, что имеется целый ряд проблем, «которые уже нельзя решить». В совокупности они доводят внутренне напряжение между Европой и США до критического состояния.

Сорос имеет в виду недоверие европейской элиты к Трампу, выражающему антиатлантические интересы. От него ожидают вовсе не укрепления единства Запада, а его ослабления. Трамп периодически подтверждает это действиями. Во-вторых, существенную роль сыграл выход США из иранской сделки, а также угроза санкционного давления в отношении европейских компаний, работающих в Иране.


Николай Офицеров
Новости по теме
Джордж Сорос заявил, что президент США Дональд Трамп диктатор
Джордж Сорос заявил, что президент США Дональд Трамп диктатор

Американский предприниматель Джордж Сорос заявил, что если позволить избранному президенту Дональду Трампу изменить форму правления, то это может стать

Сорос: ЕС от миграционного кризиса поможет спасти Украина, а не Турция
Сорос: ЕС от миграционного кризиса поможет спасти Украина, а не Турция

Миллиардер Джордж Сорос заявил журналистам, что решить миграционный вопрос Евросоюзу поможет Украина. По мнению Сороса, Турции необходимо разобраться с

Сорос: ЕС «наплевать» на кризис в Украине
Сорос: ЕС «наплевать» на кризис в Украине

Евросоюз недостаточно сильно озабочен проблемами в Украине. Об этот заявил американский миллиардер Джордж Сорос.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Лобода похвасталась пышной грудью после родов
Лобода похвасталась пышной грудью после родов

 Популярная певица в Штатах произвела на свет девочку, имя которой пока держит втайне. Не успела звезда восстановиться после родов, как тут же порадовала

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости