Эксперты представили свидетельства того, что Европе осталось недолго

Для многих не секрет, что противоречия внутри Запада зрели уже давно, но с момента избрания Трампа они перешли в публичную плоскость.

Эксперты уверены в том, что назрел серьезный кризис мирового порядка, устроенный Западом. В последние недели «одно цепляется за другое», потому сложилась четка комбинация, из-за которой политологи утверждают, что в таком состоянии Европе осталось недолго. На днях Джордж Сорос в своем выступлении в ходе заседания Европейского совета по международным отношениям заявил, что ЕС столкнулся с так называемым экзистенциальным кризисом, многими это было воспринято достаточно агрессивно. Несмотря на то, что Сорос борется с Трампом и движением евроскептиков, он также видит серьезные проблемы.

«Европа столкнулась с угрозами для собственного существования. К сожалению, это не преувеличение, а объективная реальность», - утверждает Сорос. Также он добавил, что имеется целый ряд проблем, «которые уже нельзя решить». В совокупности они доводят внутренне напряжение между Европой и США до критического состояния.

Сорос имеет в виду недоверие европейской элиты к Трампу, выражающему антиатлантические интересы. От него ожидают вовсе не укрепления единства Запада, а его ослабления. Трамп периодически подтверждает это действиями. Во-вторых, существенную роль сыграл выход США из иранской сделки, а также угроза санкционного давления в отношении европейских компаний, работающих в Иране.

Николай Офицеров