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| | Порошенко решил показать всему миру «фантастическую и великую Украину»

Порошенко решил показать всему миру «фантастическую и великую Украину»

Сегодня, 11:30

По словам президента Украины, сделать это дает возможность безвизовый режим с Европой. Также это способ окончательно «попрощаться с советским прошлым».

 

Президент Украины Перт Порошенко выступил перед общиной страны в Испании. В своей речи он напомнил и о безвизовом режиме с Европой. Украинский лидер убежден, что это открывает перед государством новые возможности, например, окончательно оставить «советское прошлое» позади – сказать «прощай» СССР и Российской империи». Также с помощью безвиза Порошенко решил показать всему миру «фантастическую и великую Украину». По его мнению, государство «каждый день создает новые поводы» для того, чтобы называться «великим». В пример Порошенко привел проведение в Киеве финальных матчей ЛЧ по футболу.

Напомним, что 26 мая в столице Украины встретились «Реал» и «Ливерпуль», в результате первый выиграл знаменитый кубок в третий раз подряд.


Виктория Озерова
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