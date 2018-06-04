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| | Алтайский оппозиционер надеется избежать принудительного лечения, укрывшись в Киеве

Алтайский оппозиционер надеется избежать принудительного лечения, укрывшись в Киеве

Сегодня, 11:55

Бывший депутат Усть-Канского района Республики Алтай Айдар Кудирмеков пытается уйти от ответственности, поэтому он покинул свою страну. Согласно данным, предоставленным прессой, мужчина совершил длительный перелет, дабы запутать следу, сначала отправившись в Минск, а затем в Украину.

 

Ярый оппозиционер попал в неприятную историю, из-за которой его в январе текущего года сместили с должности депутата, при этом Кудирмекову грозила уголовная ответственность по статье «Мошеничество».

Экс-депутат попытался во второй раз получить компенсацию в размере 5150 рублей от издания «Постскриптум», которую редакция уже выплатила ему по решению суда. Однако Айдар Кудирмеков объяснил повторное обращение к судебным приставам просто «не заметил», чем вызвал подозрения у сотрудников правоохранительных органов, потребовавший отправить оппозиционера в больницу для прохождения психиатрической экспертизы.

Напуганный политик сбежал из РФ и обратился к украинским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище в Киеве.


Пойда Анна
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