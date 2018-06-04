Советник Порошенко спрогнозировал судьбу Донбасса

Переход восточных территорий од контроль Киева не принесет результата, на который надеются политики. Украина должна проделать большую работу, чтобы вернуть регион.

Советник главы Украины Петра Порошенко Владимир Горбулин спрогнозировал судьбу Донбаса. Политик заявил, что Киев не сможет одержать победу на востоке. По его мнению, самым трудным в возвращении Донбасса в состав Украины будет изменение сознания жителей ЛНР и ДНР. Однако Горбулин не стал уточнять, какими методами украинские силовики будут этого добиваться.

До этого украинский политик рассказал, что ждет Донбасс в результате отказа в мирных переговорах. Если такое произойдет, то появятся новые жертвы и уже в большим количестве, чем до этого.

Анна Котова