Бредовая постановка Киева: Спецслужбы РФ пытались похитить экс-полковника ФСБ

Поручили ликвидировать бывшего работника ведомства «украинскому гастарбайтеру из Воронежа. За это ему пообещали 25 тысяч долларов.

Украинское издание информирует, что спецслужбы РФ пытались похитить экс-полковника ФСБ, которого считают личным врагом Путина. СМИ сообщает, что в 2014 году мужчина сбежал на Украину из-за разногласий с руководством. После этого бывший сотрудник ФСБ якобы участвовал в скандале, рассказав в немецком фильме секретные сведения об операциях ведомства в Европе. Самому исполнителю предоставили информацию о мужчине и заявили, что объект должен быть доставить в Москву до 9 мая. После слежки за объектом наемник должен встретиться с куратором и получить дальнейшие инструкции, по которым экс-поклонника должны отвести в суммы, а после к российской границе.

Однако выяснилось, что в команде наемников есть сотрудник СБУ, который и помешал выполнению операции ФСБ. Как позже рассказал сам полковник, это была очередная бредовая постановка Киева, которая, по его словам, спасла его.

Анна Котова